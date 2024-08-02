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Yalova'da bulunan Beşiktaş tersanesinde işçilerin bulundupu platform koptu. Yalova'da facia: İşçilerin bulunduğu platform koptu: 2ölü Olay, saat 17.00 sıralarında Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesinde meydana geldi. Bakım ve boya yapmak için insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yükseklikten düştü.

Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik'e olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Talihsiz işçiler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.