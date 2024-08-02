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Yalova'da facia: İşçilerin bulunduğu platform koptu

Yalova'da bulunan Beşiktaş tersanesinde işçilerin bulunduğu platform koptu. Platformunun kopması sonucu işçilerden Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33) metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 19:24 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 19:36
Yalova’da facia: İşçilerin bulunduğu platform koptu

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Yalova'da bulunan Beşiktaş tersanesinde işçilerin bulundupu platform koptu.

Yalova'da facia: İşçilerin bulunduğu platform koptu: 2ölü

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesinde meydana geldi. Bakım ve boya yapmak için insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yükseklikten düştü.

Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptuYalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik'e olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Talihsiz işçiler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptuYalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu

İşçilerin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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