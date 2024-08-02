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Tüm dünya onu konuşuyor! Yusuf Dikeç'i Elon Musk bile paylaştı

Yusuf Dikeç, Olimpiyat Madalyası getiren atışıyla gündemi sarstı. Elon Musk bile, "Güzel" diye paylaşım yaptı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
Tüm dünya onu konuşuyor! Yusuf Dikeç’i Elon Musk bile paylaştı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti. Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olarak kayıtlara geçti. Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini servis etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Paris'teki Olimpiyat Köyü'nden Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki pozunu verdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Anlık Olimpiyat Köyü'nden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" sözlerini kaydetti. Elon Musk'tan da Dikeç'e tebrik geldi. Dünyanın en zengin işadamı, paylaşımında "Güzel" dedi.

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