SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Büyükorhan (Bursa)
Tarih:2024-08-03
Saat:05:05:35 TSİ
Enlem:39.83139 N
Boylam:28.75889 E
Derinlik:4.69 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-08-03 05:05:35
|39.83139
|28.75889
|4.69
|MW
|4.0
|Büyükorhan (Bursa)
|Detay
|2024-08-03 04:52:50
|35.58917
|27.26306
|6.0
|ML
|1.9
|Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-08-03 04:46:37
|38.81167
|26.6425
|6.96
|ML
|1.4
|Ege Denizi - [16.83 km] Foça (İzmir)
|Detay
|2024-08-03 04:06:08
|37.56611
|36.275
|4.63
|ML
|1.0
|Andırın (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-08-03 03:56:51
|37.30194
|37.06889
|7.0
|ML
|1.2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-08-03 03:47:05
|38.54194
|38.03361
|7.01
|ML
|1.6
|Yazıhan (Malatya)
|Detay
|2024-08-03 03:44:24
|38.2875
|38.25778
|6.92
|ML
|0.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-08-03 03:41:33
|38.0675
|37.03889
|6.99
|ML
|1.2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-08-03 03:20:14
|37.88389
|36.21667
|6.94
|ML
|1.1
|Saimbeyli (Adana)