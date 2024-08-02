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SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 05:20 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 05:50
SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Büyükorhan (Bursa)
Tarih:2024-08-03
Saat:05:05:35 TSİ
Enlem:39.83139 N
Boylam:28.75889 E
Derinlik:4.69 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-03 05:05:35 39.83139 28.75889 4.69 MW 4.0 Büyükorhan (Bursa) Detay
2024-08-03 04:52:50 35.58917 27.26306 6.0 ML 1.9 Akdeniz - [123.75 km] Datça (Muğla) Detay
2024-08-03 04:46:37 38.81167 26.6425 6.96 ML 1.4 Ege Denizi - [16.83 km] Foça (İzmir) Detay
2024-08-03 04:06:08 37.56611 36.275 4.63 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-03 03:56:51 37.30194 37.06889 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-03 03:47:05 38.54194 38.03361 7.01 ML 1.6 Yazıhan (Malatya) Detay
2024-08-03 03:44:24 38.2875 38.25778 6.92 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-08-03 03:41:33 38.0675 37.03889 6.99 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-03 03:20:14 37.88389 36.21667 6.94 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)

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