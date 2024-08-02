İstanbul’da su faturaları doğalgazı geçti! Vatandaş isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine vatandaşı çıldırtmayı başardı. Toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından, su faturalarının da doğalgazı geçmesi, tüketicilere isyan bayrağı açtırdı. İSKİ, fatura okuma gün sayısını 40 günün üzerine çıkardı.

2 BİN LİRAYA ÇIKTI

Böylece artan okuma gün sayısı nedeniyle kullanım limitleri yüzünden faturalar kabardı. 25-35 günlük okuma gün sayısında kesilen fatura ücretlerine göre kat kat fazlasını ödemeye mahkûm olan İstanbullular, sosyal medyadan tepki yağdırdı. Faturaların 250'den başlayıp 2 bin lira civarına çıktığını belirterek "Hamam mı işletiyoruz. Faturalar elektrik ve doğalgaz ücretlerini katladı" yorumlarını yaptı.