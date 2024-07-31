Deniz Akkaya eski eşi Efe Önbilgin’in suçlamalarına yanıt verdi: Kızımı da rezil ediyorsun

Eski manken deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin'le kızı üzerinden başlayan tartışma dozu her geçen gün artıyor. Deniz Akkaya önceki gün Efe Önbilgin'in çocuğu için devlete verdiği ifadedeki suçlamalara X hesabından yanıt verdi. İşte yanıtı; "Çöküş dönemi devam.

VARAN 1: Geçen haftalarda aile mahkemesinin aldığı kararları ortada. 16 senedir bende olan velayet bende kaldığı gibi,

VARAN 2: Aile Mahkemesi babayı alkol tedavisine sevk ve sonrasında tedavinin sonuç verdiğine dair mahkemeye çıkma kararı verdi.

VARAN 3: Nafaka konusuna gelince, 16 senedir bir kuruş ödemediği nafakanın ödenmesi kararı alındı, ödemezse hapis kararı çıktı. Şimdi de gelmiş utanmadan bu haberleri çıkarıyorsunuz. Hayırdır çocuk nişanlandı, takı taktın onları mı sattık.. Rezil kepaze etmeye devam edin kendinizi, Baba olmanın gereklerini bilmediği için tabii 16 senedir bir kez okul/ eğitim /servis / sağlık /barınma hiçbir görevini yerine getirmemiş bir baba. Bu arada bunlar hepsi mahkemede delil ve raporlu ortaya kondu. Bu nedenle mahkeme geçmişe dönük nafaka borçlarını zaten acilen ödemesini şart koştu. Tarihin en yüz kızartıcı savunması bu olsa gerek, takı taktım diyor. Allah kimseyi sizin durumunuza düşürmesin.... Çok rezil oldunuz ama iyi oldu. Sadece rezil olurken kızımı da rezil ediyorsun.

NOT: Birçok farklı avukatımla para pazarlığına oturup Ayşe'yi yanıma ancak geçmişe dönük nafaka borçları silinirse alırım diyen bir baba var ortada. Yani doğru pazarlığa oturan biri var hem de senelerdir, ama bu ben değilim."