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Yürüyüş yaparken buldu, çikolata sandı bakın içinden ne çıktı! Yüz yılda bir denk gelir böylesi

Norveç'in Stavanger şehri yakınlarındaki Rennesoy bölgesinde yaşanan olağanüstü bir keşif dünya çapında büyük yankı uyandırdı. 51 yaşındaki Erlend Bore doktorlarının sağlığı için daha fazla yürüyüş yapmasını önermesi üzerine, yürüyüşlerine bir metal dedektörü eklemeye karar verdi. Bu küçük değişiklik, Bore'un hayatında ve tarih dünyasında büyük bir etki yarattı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 08:52 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 08:52
Yürüyüş yaparken buldu, çikolata sandı bakın içinden ne çıktı! Yüz yılda bir denk gelir böylesi

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Bore'un bulduğu hazineler yaklaşık M.S. 500'lü yıllardan kalma ve içerisinde dokuz adet pandantif, üç adet yüzük ve on adet altın inciden oluşan muazzam bir koleksiyon. Keşif, ilk başta onun için tamamen gerçek dışı görünse de yapılan incelemeler bu eserlerin tarihi değerinin çok yüksek olduğunu ortaya koydu.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BULDU

Erlend Bore başlangıçta bulduğu nesnelerin gerçek olamayacağını, belki de çikolata paraları veya çocuk korsan oyuncağı olan Kaptan Sabertooth paraları olabileceğini düşündü.

Ancak, Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden gelen uzmanlar, bulunanların tarihi ve değeri konusunda hiçbir şüphe bırakmadı.

Norveç yasalarına göre, 1537'den önceki dönemlere ait eserler ve 1650'den eski madeni paralar devletin mülkiyetinde sayılıyor.

Erlend Bore, bulduğu bu tarihi eserlerle ilgili olarak yasalara uygun davranarak devlete teslim etti ve bunun karşılığında henüz belirlenmemiş bir miktar ödül alacak.

Erlend Bore'un bu sıra dışı macerası hem kendisi için unutulmaz bir anı hem de tarih bilimine katkıda bulunacak değerli bir keşif oldu.

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nin müdürü Ole Madsen, bu olayı "Norveç'te yüzyılın altın keşfi" olarak nitelendirerek, keşfin önemini bir kez daha vurguladı.

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