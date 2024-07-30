Yürüyüş yaparken buldu, çikolata sandı bakın içinden ne çıktı! Yüz yılda bir denk gelir böylesi

Bore'un bulduğu hazineler yaklaşık M.S. 500'lü yıllardan kalma ve içerisinde dokuz adet pandantif, üç adet yüzük ve on adet altın inciden oluşan muazzam bir koleksiyon. Keşif, ilk başta onun için tamamen gerçek dışı görünse de yapılan incelemeler bu eserlerin tarihi değerinin çok yüksek olduğunu ortaya koydu.