Sakarya’da Jet ski faciası: Cankurtaran yaralandı

"SİZ NEYE GÜVENİYORSUNUZ"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı Cankurtaran Amiri Samet Karaca, yasağa rağmen denize girenlere tepki göstererek, "Yüzme antrenörüyüm yine de bu denize girmekten korkuyorum. Siz neye güveniyorsunuz? Kaç tane cankurtaranın canını tehlikeye sokuyorsunuz? Cankurtaranlar sizin için sürekli yaralanıyor. Yasaklarımıza uyun artık" dedi.