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Trafikte korku dolu anlar: Teker fırladı

Ankara'da trafikte ilerleyen otomobilin tekeri yerinden fırladı. Sürücü otomobili kontrollü şekilde durdururken facianın eşiğinden dönüldü. Tekerin fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 12:47 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 12:47
Trafikte korku dolu anlar: Teker fırladı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafikte ilerleyen otomobilin tekerin yerinden fırladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi Beştepe Caddesi'nde meydana geldi. Beştepe Mahallesi yönüne giden 06 BSJ 224 plakalı otomobilin sol ön tekeri yerinden çıktı.

Ankara'da korku dolu anlarAnkara'da korku dolu anlar

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Sürücü otomobili kontrollü şekilde durdururken; teker başka araçlara ve yayalara çarpmadan yuvarlanarak yaklaşık 100 metre gitti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay geçen hafta TIR'ın kopan tekerinin Berra Erarslan'a (18) çarpıp, ölümüne neden olduğu kazayı hatırlattı.

Seyir halindeki otomobilin tekeri fırladıSeyir halindeki otomobilin tekeri fırladı

'LASTİK DEĞİŞİMİNDEN SONRA OLDU'
Otomobilin sahibi Fatih Seyran, aracı üniversite öğrencisi oğlunun kullandığını belirterek şunları söyledi:

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldüAnkara'da facianın eşiğinden dönüldü

"Oğlum yolda giderken bir anda gürültü çıkmaya başlıyor ve çok yavaşlıyor. Sonra lastik köprünün altına fırlıyor gidiyor, arabada yola oturuyor. Allah'a binlerce kez şükür yavaş giderken oluyor.

Büyük bir faciadan döndük. 3-4 gün önce sıfır yazlık lastik aldık. O değişimden sonra oldu. Muhtemelen bijonları düzgün sıkmadılar. Yoksa mümkün değil. Bu bir ders olsun, dikkatli olalım. Ailece 120-130 kilometre hızla giderken olsa büyük bir facia olur. Lastik değişiminde yeni bir düzenleme gelmesi gerekiyor"

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