Trafikte korku dolu anlar: Teker fırladı

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü

"Oğlum yolda giderken bir anda gürültü çıkmaya başlıyor ve çok yavaşlıyor. Sonra lastik köprünün altına fırlıyor gidiyor, arabada yola oturuyor. Allah'a binlerce kez şükür yavaş giderken oluyor.

Büyük bir faciadan döndük. 3-4 gün önce sıfır yazlık lastik aldık. O değişimden sonra oldu. Muhtemelen bijonları düzgün sıkmadılar. Yoksa mümkün değil. Bu bir ders olsun, dikkatli olalım. Ailece 120-130 kilometre hızla giderken olsa büyük bir facia olur. Lastik değişiminde yeni bir düzenleme gelmesi gerekiyor"