SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul yağışla uyandı: Trafik aksadı!

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde trafik yoğunluğu oluşurken işlerine yetişmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 09:38 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 09:56
İstanbul yağışla uyandı: Trafik aksadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eyyam-ı Bahur sıcakları beklenirken İstanbul güne yağışla başladı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR SONRASI TRAFİK OLUŞTU
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

İstanbul'da sağanak yağış etkili olduİstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Başakşehir, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da yağış etkili oldu yollarda su birikintisi oluştuİstanbul'da yağış etkili oldu yollarda su birikintisi oluştu

Kağıthane ve Sarıyer'ın bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİSİ
İşe yetişmek için yollara çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beyoğlu'nda yollarda su birikintileri oluştu, bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları ise tentelerin altına sığındı.

İstanbul'da sağanak etkili olduİstanbul'da sağanak etkili oldu

Yağışın da etkisiyle sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu yollarda yavaş ilerleyebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 ölçüldü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı! Provokatörlere rağmen sokaklar artık güvenli! Kanunda hangi maddeler var?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’özel’ darbe mesajı: Buna tiyatro diyen eksik akıllıdır
Türk Telekom
Kenan Işık’a son görev... Cenaze aileye teslim edildi: Atatürk Kültür Merkezi’nde tören yapılacak | Başkan Erdoğan’dan taziye:
EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları...
Gabriel Sara hamlesi: 8 numaraya oyuncu bakan Galatasaray rotasını Ada’ya çevirdi!
Şeyma Subaşı yakalandı! Bakanlık affetmedi cezayı kesti
Abbas’a giden mektup ortaya çıktı: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat! Neden daveti kabul etmedi?
İtalyan ekibi Oosterwolde için gözünü kararttı! 18 milyon Euro teklif
SGK yol haritasını çizdi! 96 milyarlık borç nasıl tahsil edilecek?
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’dan yeni skandal: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın çağrısı!
Christian Cardoso sürprizi: Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için atağa kalktı!
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki Son Akşam Yemeği skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği
Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
SON DAKİKA