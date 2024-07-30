İstanbul yağışla uyandı: Trafik aksadı!

İSTANBUL'DA YAĞMUR SONRASI TRAFİK OLUŞTU İstanbul'da Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

İstanbul'da yağış etkili oldu yollarda su birikintisi oluştu

Kağıthane ve Sarıyer'ın bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu.