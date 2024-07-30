Sağlık değil dehşet merkezi: Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu

İstanbul'dan Bodrum'a tatile giden E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) aile sağlık merkezine götürdü. İkili, Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. burada tedavi olmak istedi. İkili arasında kavga çıktı. E.S., Tezvar'ın boğazını sıktı. Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaptı. Kalbi yeniden çalıştıran ve hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. E.S. ile Ö.A.S. gözaltına alındı.

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