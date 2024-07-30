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Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin konuştu!

Eski eşi manken Deniz Akkaya ile yaşadığı gerilim sonrası Sosyal Hizmetler’de kalan kızı A.’yı teslim alan Efe Önbilgin’in ifadesinde kızına aldığı ziynet eşyalarını Akkaya’nın sattığını öne sürdü. Önbilgin, “Akkaya ödenmemiş nafakaları ödersem velayeti vereceğini söyledi. Kızımı pazarlık konusu yapmak istemedim” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Deniz Akkaya’nın eski eşi Efe Önbilgin konuştu!

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Deniz Akkaya'nın eski eşi Efe Önbilgin'in 7 Haziran'da Sosyal Hizmetler'de yapılan görüşmedeki ifadeleri ortaya çıktı. Deniz Akkaya ile aralarında protokol şartlar dahilinde kızını 4 yaşına kadar gördüğünü ancak sonrasında kendisine gösterilmediğini belirtti. Akkaya'ya iki araba, kızına da ziynet eşyaları aldığını ancak Akkaya'nın bunları sattığını anlattı. Önbilgin zaman içerisinde taleplerin artmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle yurt dışına taşındığını, kızı ile 2020'ye kadar görüşemediklerini ifade etti.

TALEPLERİ DEVAM ETTİ
Önbilgin, 2020'de Akkaya'nın "Yoruldum" diyerek A.'yı yanına almasını istediğini ve kızının Londra'ya yanına geldiğini, 1 ay kendisiyle kaldığını söyledi. Önbilgin, o zamandan beri Akkaya'nın taleplerinin devam ettiğini ileri sürdü.

NAFAKALARI ÖDE ŞARTI
Baba Önbilgin'e nafaka ödeyip ödemediği sorulduğunda ise Deniz Akkaya'nın kızımın mayolu fotoğraflarını paylaşmasıyla aralarındaki protokolü bozduğunu ve nafaka ödemediğini belirtti. Önbilgin bu görüşmede ayrıca daha önceden kızının velayetini almak için açtığı davada Akkaya'nın ödenmemiş nafakaları ödediği taktirde kızının velayetini verebileceğini söylediğini ancak kızının pazarlık konusu olmasını istemediği için bu teklifi reddettiğini anlattı. Önbilgin, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Önbilgin haftada bir gün alkol aldığını, bu durumun bağımlılık olmadığını ve uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

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