Diyarbakır’da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı! Silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır, 7 kişi yaralandı.

AKRABALAR ARASINDA ARAZİ KAVGASI

Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü. Diyarbakır'da akraba iki aile arasında kavga