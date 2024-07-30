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Diyarbakır'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı! Silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır, 7 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde ve hastane önlerinde güvenlik önlemi sürüyor.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 12:51 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 13:20
Diyarbakır’da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı! Silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır, 7 kişi yaralandı.

AKRABALAR ARASINDA ARAZİ KAVGASI
Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında kavga

Kadınların da karıştığı kavgada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Sıdıka Kaya (67) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerinde ve hastane önlerinde güvenlik önlemi sürüyor.

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