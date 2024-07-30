Bodrum’dan sonra Çeşme’de de fiyatlar dudak uçuklattı!

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da fırsatçılar, makarnayı 3 bin liraya, lahmacunu 950 liraya sattı. Otel fiyatları, neredeyse yüz binleri aştı. Bunun üzerine yerli ve yabancı turistler, rotayı Yunan adaları ve Ege sahillerine kırdı. Ama buralardaki esnaf da, fiyatlarını katladıkça katladı. En dikkat çeken fahiş fiyatlara, İzmir Çeşme'de rastlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda Çeşme'de tatil yapan bir vatandaş plajda ödediği ücretleri açıkladı. Plajda uygulanan tarife dudak uçuklattı...

Bir beachte frozenın 400 TL, küçük meyve tabağının 600 TL ve büyük meyve tabağının ise 900 TL, burattalı pesto soslu makarnanın ise 1100 TL, pancarlı makarnanın 900 TL ve margherita pizzanın 800 TL olduğu anlaşıldı. Denizin üzerindeki koltuklara ise kişi başı 700 TL yazıldı. Ünlü bir restoranın mönüsü de adeta çıldırttı. Küçük suyun 90 lira, bir bardak ayranın 140 TL, barbunun bin 700 lira, daha yemeğe oturmadan masaya konan ekmeğin bile kişi başı 120 lira olduğunu görenler, feryadı bastı: Sizin hiç insafınız yok mu!