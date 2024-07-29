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Ağrı'da iki araç birbirine girdi: 13 yaralı

Ağrı Eleşkirt'e bağlı Çiftepınar köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar hasteneye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 20:22 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 20:45
Ağrı’da iki araç birbirine girdi: 13 yaralı

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü kavşağında meydana geldi. Ağrı istikametine gitmekte olan M.U., idaresindeki 34 GFD 356 plakalı otomobil, kavşakta N.A.'nın kullandığı 34 DHN 334 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi yolun sağına savruldu.

AĞRI'DA FECİ KAZAAĞRI'DA FECİ KAZA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede her iki sürücüyle birlikte toplam 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

Ağrı Eleşkirt'te feci kaza: 13 yaralı!

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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