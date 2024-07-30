AYM Başkanı’nın büyük acısı: Torunu 2. kattan düştü

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu, Bursa'da babaannesinin evinde ikinci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren çocuğun tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.



AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Kadir Özkaya (4), dün akşam saatlerinde babaannesi Pembe T.'nin, Bursa'nın İznik İlçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Torununun düştüğünü gören babaannenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya giderek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.

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