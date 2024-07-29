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Yapay zekanın aklı Ferrari’ye yetmedi

Ferrari yöneticisi, ‘deepfake’ (derin aldatma) teknolojisi kullanılarak CEO’su Benedetto Vigna’yı taklit eden dolandırıcıyı mat eden bir soru sordu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Yapay zekanın aklı Ferrari’ye yetmedi

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İtalya'daki olay, AI (yapay zeka) tabanlı dolandırıcılığın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Ferrari NV'den bir yönetici, CEO Benedetto Vigna'dan geldiği iddia edilen beklenmedik mesajlar almaya başladı. Mesajlarda büyük bir satın alma işlemi hakkında bilgi veriliyor ve yöneticiye yardım etmesi isteniyordu. Ancak, mesajların geldiği numara ve profil fotoğrafı Vigna'nın kullandığı numara ve fotoğraf değildi. Bu durum, yöneticiyi şüphelendirdi.

SORUYU BİLEMEDİ
CEO'nun sesini mükemmel bir şekilde taklit eden dolandırıcı, gizli bir anlaşma hakkında konuşmak istediğini belirtti. Yönetici, şüphelerini gidermek için bir güvenlik sorusu sordu: "Benedetto, özür dilerim ama seni tanımlamam gerekiyor. Bana birkaç gün önce önerdiğin kitabın adını söyler misin?" Alakasız bir kitap adı cevabı alınca, yönetici anında telefonu kapattı.

BU DA HIRSIZIN YAPAY ZEKALISI!
Bursa'da tanıştığı adamı Aksel Çağlar ismiyle tanıyıp villasında ağırlayan kadın, bir suçluyu sakladığından habersizce aylarca onunla birlikte yaşadı. Edinilen bilgiye göre, "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan' 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. yakayı ele vermemek için kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkmasından ardından harekete geçen Bursa polisi, şüphelinin kendisini farklı isimle tanıttığı sevgilisinin villasında saklandığını tespit etti. Şüpheli, Nilüfer İlçesi'ndeki villadan çıkarken yakalandı, tutuklanarak

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