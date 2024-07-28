Batman’da feci kaza! Tır davetlilerin arasına daldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'da feci kaza

Kazada Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O. (12) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.