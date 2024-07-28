SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Batman'da feci kaza! Tır davetlilerin arasına daldı: 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 23:35 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 00:23
Batman’da feci kaza! Tır davetlilerin arasına daldı: 4 kişi hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Batman-Beşiri kara yolunda hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Batman'da feci kazaBatman'da feci kaza

Kazada Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O. (12) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Batman-Beşiri-OSB Karayolu'nda feci kaza: 2'si çocuk 4 ölü!

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti4 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Batman'da düğün çıkışı aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBatman'da düğün çıkışı aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4 kişinin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan A Haber’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bu hafta toplanıyor! Kimlerin görev süresi dolacak? İşte atamalar için adı geçen komutanlar
DEM Parti’li Sevilay Çelenk Paris’teki LGBT terörüne ’performans’ dedi hükümeti hedef aldı!
Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına Hayır oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü
İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul’da Gazze’nin sesi oldu! Katil İsrail’in Filistin’deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı
Şeytan Paris’te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı | Skandal savunma: Hedefimize ulaştık
CHP’li İBB 3,3 milyar TL’lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var
Galatasaray muradına eriyor! Yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı
Komşularını ziyaret eden Başkan Erdoğan baba ocağında gönülleri fethetti! Yaşlı kadının mutluluk gözyaşları
Olimpiyat Oyunları’nda tecavüzcü var! 12 yaşındaki kıza tecavüz eden Steven Van de Velde için skandal savunma: Pedofil olmadığı için risk değil
Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM’e konuşan Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e ’tüzük kurultayı’ uyarısı: Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi
Fenerbahçe dünyada ses getirecek! Yıldız oyuncu için girişimler başladı
Gazze’de soykırım, ABD’de ’Kongre’n kafa, Paris’te sapkınlık... Küreselcilerin ’Olimpiyat’ ruhu: İpleri siyonist barbarların elinde
SON DAKİKA