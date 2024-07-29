Sanatçı Safiye Soyman’ın acı günü!

Sanatçı Safiye Soyman'ın, MS hastalığı nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy Köyü'ne geldi. Safiye Soyman'a, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz de eşlik etti. Evinin önünde gözyaşları döken Soyman, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. O melek oldu, melek oldu benim oğlum" derken acısı gözyaşları oluyordu.

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