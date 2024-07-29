PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Motosikletli tetikçiler

İstanbul'da 1 ay içerisinde Ataşehir, Arnavutköy, Beyoğlu, Bahçelievler, Esenyurt, Sultangazi olmak üzere 6 farklı ilçede 9 adet motosikletli silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Bir çocuk hayatını kaybetti. Dört kişi ise yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Motosikletli tetikçiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da 1 ay içerisinde Ataşehir, Arnavutköy, Beyoğlu, Bahçelievler, Esenyurt, Sultangazi olmak üzere 6 farklı ilçede 9 adet motosikletli silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Bir çocuk hayatını kaybetti. Dört kişi ise yaralandı.

Silahlı saldırılar ünlüleri de hedef aldı. Güzellik merkezi sahibi olan Banu Parlak'ın iş yeri, saldırganlar tarafından iki kez kurşunlandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Yakalansan dahi bir anda serbest kalabiliyorsun" dedi.

- Olay mahalline kadar dikkat çekmeden gelebiliyorlar
- Motor üzerinden de atış yapabiliyorlar
- Trafiğe takılmadan kolayca kaçış imkanı var
- Kask takarak yüzlerini insan gözü ve kameralardan gizliyorlar
- Şehrin araç giremeyen ara sokaklarında hareket etme kabiliyeti mümkün
- Olaydan sonra motosikleti bir otomobile göre daha kolay gizlenebiliyor
- Otomobille kıyaslandığında edinmesi ya da çalınması daha kolay oluyor
Oğuzhan UYSAL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
Gabar’da petrol ateşi yanıyor: 100 milyon ham petrol rezervi var! Yeni müjdeler yolda
Türkiye’den katil İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’a sert tepki: Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak
Emekliye en az 12.500 TL: Yasa tamam, sıra farkta! Ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak?
Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek
Başkan Erdoğan’ın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan alçak tehdit
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan A Haber’de önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalar
CHP’li İBB 3,3 milyar TL’lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var
Galatasaray muradına eriyor! Yıldız futbolcu için transfer görüşmeleri başladı
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bu hafta toplanıyor! Kimlerin görev süresi dolacak? İşte atamalar için adı geçen komutanlar
DEM Parti’li Sevilay Çelenk Paris’teki LGBT terörüne ’performans’ dedi hükümeti hedef aldı!
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran soru: BM Yiyecek Hakkı oylamasına Hayır oyu veren iki ülke! İnsanlığın karanlık yüzü
Fenerbahçe dünyada ses getirecek! Yıldız oyuncu için girişimler başladı
İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul’da Gazze’nin sesi oldu! Katil İsrail’in Filistin’deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı
SON DAKİKA