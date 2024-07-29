Motosikletli tetikçiler

İstanbul'da 1 ay içerisinde Ataşehir, Arnavutköy, Beyoğlu, Bahçelievler, Esenyurt, Sultangazi olmak üzere 6 farklı ilçede 9 adet motosikletli silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Bir çocuk hayatını kaybetti. Dört kişi ise yaralandı.

Silahlı saldırılar ünlüleri de hedef aldı. Güzellik merkezi sahibi olan Banu Parlak'ın iş yeri, saldırganlar tarafından iki kez kurşunlandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Yakalansan dahi bir anda serbest kalabiliyorsun" dedi.



- Olay mahalline kadar dikkat çekmeden gelebiliyorlar

- Motor üzerinden de atış yapabiliyorlar

- Trafiğe takılmadan kolayca kaçış imkanı var

- Kask takarak yüzlerini insan gözü ve kameralardan gizliyorlar

- Şehrin araç giremeyen ara sokaklarında hareket etme kabiliyeti mümkün

- Olaydan sonra motosikleti bir otomobile göre daha kolay gizlenebiliyor

- Otomobille kıyaslandığında edinmesi ya da çalınması daha kolay oluyor

Oğuzhan UYSAL