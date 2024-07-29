İstanbul’daki Anadolu Adliyesi’nin kafesinde dolandırıcılık şoku!

İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nin kafesinde yaşanan dolandırıcılık pes dedirtti. Hulusi B. (63), Mustafa Ö. (59), ile kısa bir süre önce tanıştı. Hulusi B., 'Çağlayan Adliyesi'nde icra memurluğunda görev yapıyorum' dedi. Mustafa Ö.'nün bu şekilde güvenini kazandı. Ö., araç almak istedi. B., ucuza araba bulabileceğini söyledi. Hulusi B., dosya masrafı bahanesiyle Mustafa Ö.'den bir miktar para aldı. Sahte memur, Mustafa Ö.' yü adliyedeki kafeye görüşmeye çağırdı. B., Ö.'nün parasını ve telefonunu alarak kaçtı. Mustafa Ö., Hulusi. B.'den şikayetçi olmak için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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