Fethiye’de iki bot çarpıştı: Ağır yaralanan genç kadından acı haber!

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göçek Ayten Koyu'nda Güllü Torun Vasilev, arkadaşının Zodyak botuyla gezintiye çıktı. Denizde bir süre hız yapan Vasilev ve arkadaşı, gece olması nedeniyle karşılarına çıkan başka bir Zodyak bot ile çarpıştı. Feci deniz kazasının ardından olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri, denize düşen vatandaşları sahile çıkardı. Kazada ağır yaralanan Vasilev, önce sahile ulaştırıldı. Ardından ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan ve fazlaca su yuttuğu belirlenen genç kadın, hemen ameliyata alındı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ekipler, kazanın oluş şekliyle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Görgü tanıklarının ve olay sırasında diğer Zodyak botta bulunanların ifadelerinin alınacağı açıklandı.

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