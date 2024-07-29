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Dilan Polat’ın tahliye hayalleri talebini reddeden mahkemenin gerekçeli kararıyla suya döştü

Tahliye talebi yaklaşık bir aydır mahkeme mahkeme dolaşıyor. Son olarak İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu, kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek tutuklu kalmasını istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Dilan Polat’ın tahliye hayalleri talebini reddeden mahkemenin gerekçeli kararıyla suya döştü

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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Dilan ve Engin Polat'la birlikte 28 sanığın bulunduğu davada yargılama ağustos ayında başlayacak. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ancak son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çifti tahliyelerini istedi. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 4 tutuklu sanığın itirazını reddedip tutuklu kalmalarına hükmetti.

MAHKEME BİLMECESİ
Hükümde Dilan Polat için ayrı bir karar veren mahkeme heyeti eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin evraklar gelince yapılacağını açıkladı. Evrakların ulaşmasının ardından İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Verilen kararın gerekçesinde Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydeden mahkeme, hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi. İtirazı reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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