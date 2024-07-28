Yara izlerini ortadan kaldıran formül! Resmen deriyi yeni baştan yapıyor

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Doğal yollarla yara ve çatlak izlerinden kurtulmanın sırrı nihayet bulundu. Son dönemlerde doğal formüllere olan ilginin artmasıyla birlikte, cilt yüzeyindeki yara ve çatlak izlerini kısa sürede yok eden etkili bir formül keşfedildi.

Dr. Joshua Zeichner, Dermatolog, 2021 yılında yaptığı bir çalışmada doğal yollarla yara ve çatlak izlerinden kurtulmanın sırrını ortaya çıkardı 🌟 MARULA YAĞININ FAYDALARI Marula yağı, antioksidanlar açısından son derece zengin olan esansiyel yağlar arasında yer almaktadır. Hafif yapısı ve güçlü nemlendirici özelliği sayesinde ciltte oluşan kuruluğu kısa sürede tedavi eden marula yağı, bilhassa hassas ciltler için son derece faydalıdır. 🌸 İşte marula yağının diğer faydaları: