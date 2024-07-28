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HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE || 29 Temmuz 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre! Belli oldu...

Hamster Kombat oyuncuları için heyecan verici bir haberimiz var! 29 Temmuz 2024 için günlük kombo şifresi ve özel kartlar açıklandı. Bu şifreleri kullanarak oyun içinde ekstra coin ve güç kazanabilir, dövüşlerde rakiplerinize üstünlük sağlayabilirsiniz. İşte 29 Temmuz Hamster Kombat şifresi ve bu şifreleri nasıl kullanabileceğinize dair bilgiler:

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 22:48 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 22:49
HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE || 29 Temmuz 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre! Belli oldu...

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Hamster Kombat, Binance ve Telegram üzerinden oynanan ve milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler bir oyun haline geldi. Günlük şifreler ve kartlarla, oyun içinde 1 milyon coin'e kadar ödüller kazanma şansınız bulunuyor. İİşte Hamster Kombat 29 Temmuz 2024 şifresi...

29 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE

Hamster Kombat oyununun, 29 Temmuz 2024 tarihli "FORK" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

F: ● ● ▬ ●

O: ▬ ▬ ▬

R: ● ▬ ●

K: ▬ ● ▬

Hamster Kombat, 29 Temmuz günlük şifresi olan FORK kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

● ▬ ● ▬ ▬ ▬ ● ▬ ● ▬ ● ▬

28 TEMMUZ GÜNLÜK ŞİFRE

28 Temmuz'un günlük şifresi ''TICKER'' oldu. Mors kodundaki karşılığı aşağıdaki gibi:

T —
I • •
C — • — •
K — • —
E •
R • — •

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur. Binance ile Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak çok kolay. Kullanıcılar ana ekranda yer alan "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor. Günün şifresini girmek için "kırmızı renkli alana" uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat'ta 1 milyon coin kazanıyor. Hamster Kombat, son güncellemesiyle birlikte günlük şifre giriş sürecini yeniledi. Artık kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölmesine dokunduklarında özel bir arayüzle karşılaşıyorlar. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanabilen yeni sistemde, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre girmek mümkün. Kullanıcılar, günlük şifreyi öğrendikten sonra her harf için uzun veya kısa dokunuşlar yaparak ekrandaki alanda basılı tutuyorlar. Her harf doğru girildikten sonra ekranda görüntüleniyor. Şifre mors alfabesiyle tam haliyle girildiğinde günlük 1 milyon ödül hesaba yansıtılıyor.

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