HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE || 29 Temmuz 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre! Belli oldu...

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak çok kolay. Kullanıcılar ana ekranda yer alan "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor. Günün şifresini girmek için "kırmızı renkli alana" uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat'ta 1 milyon coin kazanıyor. Hamster Kombat, son güncellemesiyle birlikte günlük şifre giriş sürecini yeniledi. Artık kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölmesine dokunduklarında özel bir arayüzle karşılaşıyorlar. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanabilen yeni sistemde, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre girmek mümkün. Kullanıcılar, günlük şifreyi öğrendikten sonra her harf için uzun veya kısa dokunuşlar yaparak ekrandaki alanda basılı tutuyorlar. Her harf doğru girildikten sonra ekranda görüntüleniyor. Şifre mors alfabesiyle tam haliyle girildiğinde günlük 1 milyon ödül hesaba yansıtılıyor.