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Korkunç ihmal

Beren Su Bolat, asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekibi kurtarmaya geldi. Çalışma sırasında Beren asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti. Görevlinin elinde termos olduğu ortaya çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Korkunç ihmal

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Ankara'da 13 yaşındaki Beren Su Bolat arkadaşının evine gitti. Yanına da başka bir arkadaşını aldı. Ancak 5 ve 6'ncı katlar arasında asansörde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarmaya çalıştı. Ama talihsiz Beren, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşı ise kurtuldu. Beren Su Bolat'ın ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu sonucu, itfaiye görevlileri hakkında 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma başlatıldı.

"TERMOSU TUTTU"
Bolat'ın dayısı Fatih Büyükata'nın açıklamaları şok etti: "İtfaiyenin ihmali var. Görevli onu değil termosu tuttu. Çocuğu önce normal sandalyede oturur gibi oturtuyorlar. 'Dön arkanı, ağaçtan iner gibi inmeye çalış, biz seni tutacağız' diyorlar. Normalde bir emniyet kemeri bağlaması ya da gerekli önlemi alması gerekir ama almıyor."

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