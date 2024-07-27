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Edirne'de koca vahşeti

Edirne'de kamyon şoförlüğü yapan Uğur Tarak (35) ile eşi Cansu Tarak (32) arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden önceki gün tartışma çıktı. Gözü dönen koca, eşini 17 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Cansu Tarak'ı hastaneye kaldırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Edirne’de koca vahşeti

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Edirne'de kamyon şoförlüğü yapan Uğur Tarak (35) ile eşi Cansu Tarak (32) arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden önceki gün tartışma çıktı. Gözü dönen koca, eşini 17 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Cansu Tarak'ı hastaneye kaldırdı.

Talihsiz kadın, müdahalede rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı, polis ekipleri tarafından tutuklandı. Uğur Tarak'ın olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın. Ele döndün. Her derdimi paylaştığımdın. Karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin, vefasız" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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