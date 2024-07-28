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İstanbul'da dehşet anları: Denizde yüzerken jet ski çarptı! Ölümden döndü

Semra Engin’e denizde yüzdüğü sırada jet ski çarptı. Üstüne üstlük çarpanlar sırra kadem bastı. Yaralanan Engin, kendi başına kıyıya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
İstanbul’da dehşet anları: Denizde yüzerken jet ski çarptı! Ölümden döndü

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İstanbul'da yaşayan Semra Engin (54), bu hafta eşiyle birlikte Kocaeli Bayramoğlu Halk Plajı'nda denize gitti. Dubaların yakınında yüzdü. Bu sırada Engin'e jet ski çarptı. Başından yaralanan Engin, kanlar içinde kaldı. Jet skide bulunan iki kişi ise kaçtı. Semra Engin, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Vatandaşların görmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Engin'i hastaneye kaldırdı. Kafasına dikiş atılan Engin, tedavisinin ardından polis merkezine gidip çarpan kişiden şikayetçi oldu.

'KAN İÇİNDE KALDIM'
Semra Engin, yaşadıklarını "Rahatsızlığım sebebiyle sırt üstü yüzmem gerekiyordu. Sağıma ve soluma baktım, yüzdüm. 5-6 kulaç attıktan sonra tekrar etrafıma kolaçan ettim. Ondan cesaret alarak biraz daha ilerledim ve bir anda acı hissettim. Suyun içine girdiğimde gözlerim açık, etrafım kan içindeydi. Canımın acıdığını hissettim. Sol elimi kafama koydum ve tutarak sırt üstü sağ elimle de destek alarak yukarıya çıktım" sözleriyle anlattı.

'KÜFÜR EDİP, KAÇTILAR'
Kendisine çarpanın siyah büyük bir jet ski olduğunu anlatan Engin, "İki kişilerdi. 'Bana niye çarptınız? Dubaların yakınından geçiriyorsunuz' diye bağırmaya başladım. 'Kime şikayet edersen et' dediler. Küfür edip, beni orada bırakıp kaçtılar" dedi.

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