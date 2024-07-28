Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor!

Massachusetts Bölge Başsavcı Vekili Joshua S. Levy, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili Hakim Donald Cabell'e imzalaması için sundukları taslak karar metnine ek olarak iade şartlarının yeterince oluştuğunu öne çıkaran 27 sayfalık bir yazılı mütalaa sundu.

Başsavcı Vekili Levy, Tok'un Türkiye'nin iadesini talep ettiği her iki suçu da işlediğine inanmak için ellerinde yeterli kanıt olduğunu belirterek, mahkemeden Tok'un Türkiye'ye gönderilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı'na iade kararını tebliğ etmesini talep etti. Başsavcı Vekili Levy, Tok'un Türkiye'nin iadesini istediği iki suçla ilgili yeterince delil sunarak bu suçların kendi ülkelerinde işlendiğini kanıtladığını belirtti. Timur Cihantimur'un avukatları elektronik gözetimle Boston'da teyze ve eniştesinin yanında kalabileceğine hazır olduklarını kaydetti.