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Minik Serçe'ye şok

Sanatçı Sezen Aksu, telefon dolandırıcılığına 220 bin TL kaptırdı. Gerçeği asistanı ortaya çıkardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Minik Serçe’ye şok

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2016 yılında sahnelere veda eden, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, sanat dünyasında 'Minik Serçe' lakabıyla tanınan Sezen Aksu'nun yaşadığı dolandırıcılık olayı gündemi salladı. Dolandırıcı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı adı altında Aksu'yu arayarak kimsesiz çocuklar için bağış istedi. Aksu, dolandırıcıyla 420 bin TL'ye anlaştı. İlk etapta dolandırıcının hesabına 220 bin TL gönderdi. Ancak sonrasında Aksu'nun asistanı durumu fark etti.

BELEDİYE YALANLADI
Şarkıcının asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu Belediyesi'yle irtibata geçti. Belediye yetkilileri ise böyle bir kampanyanın olmadığını söyledi. Aksu, vakit kaybetmeden dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Asistanı ise olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.

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