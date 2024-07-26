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Gaziantep'e bir yabancı gelin daha! İngiliz Emily artık ''Emine'' oldu | Müslüman olmaya işte böyle karar verdi!

22 yaşındaki İngiliz Emily Anna, Gaziantepli nişanlısı Ferhat Tutan sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı. İngiliz gelin, İslam'ın insana verdiği değerden etkilendiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 17:54 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 18:36
Gaziantep’e bir yabancı gelin daha! İngiliz Emily artık ’’Emine’’ oldu | Müslüman olmaya işte böyle karar verdi!

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İngiliz Emily Anna (22), Gaziantepli nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine adını aldı.


NİŞANLANDI MÜSLÜMAN OLDU

22 yaşındaki İngiliz Emily Anna, Gaziantepli nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı. Ferhat Tutan ile nişanlandıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Emily, Gaziantep İl Müftülüğüne başvurdu.

İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı

EMİLY, EMİNE OLDU

Emily, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın katıldığı ihtida töreniyle Emine ismini alarak Müslüman oldu.

''İSLAMİ DEĞERLERDEN ETKİLENDİM''

İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Hazırlar, ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye etti.
Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Emine Anna, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

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