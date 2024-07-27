Kayıp milyonlar nişanlısının kasasında

Kurduğu gizli fon ile futbolcular dahil birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın kayıp milyonları evindeki çelik kasada olduğu ve o dönem nişanlısı olan Avukat Candaş Gürol'un evine taşındığı iddia edildi.

Gürol ise iddialara ilişkin açıklamalarda bulunarak "Akla zarar ve iftira niteliğindeki bu iddialara karşı tüm yargısal yollara başvuracağım" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ifadesi geçen Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı. Paraların kasada olabileceğini söyleyen Haghani, kayıp milyonların Varol'da olabileceğini işaret etti.