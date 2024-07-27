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İzmit'te dehşet anları! Sürat motorunu ölüme sürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen motosiklet, park halindeki otomobillerin arasına daldı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, arkadaşı yaralandı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 01:22 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 01:22
İzmit’te dehşet anları! Sürat motorunu ölüme sürdü

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Korkunç kaza, saat 00.00 sıralarında D100 yanyol Merkez Bankası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 16 BFP 119 plakalı motosikletin sürücüsü Galip Tuna kırmızı ışıkta geçince, yeşil ışıkta geçen araçlara çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücü Galip Tuna park yasağı olan bölgeye park eden otomobiller ile duvarın arasına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Galip Tuna hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Ateş Altın yaralandı.

POLİS, KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan Galip Tuna ile Baran Ateş Altın, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile çıkartıldı.

Yaralı hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Galip Tuna'nın cesedi morga kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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