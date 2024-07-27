İzmit’te dehşet anları! Sürat motorunu ölüme sürdü

POLİS, KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan Galip Tuna ile Baran Ateş Altın, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile çıkartıldı.