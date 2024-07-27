Hızını alamadı bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasında

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı

"LASTİK YAKLAŞIK 50 METRE UZAKLIKTAN BAHÇEME DOĞRU FIRLADI"

Köy sakinlerinden İlhamı Kaya, "Bahçemde otururken bir anda bir gümbürtü oldu. Her yer toz duman oldu. Ön lastik bahçeme doğru fırladı. Ardından kaza yerine koştum. Ambulans geldi ve iki yaralıyı çıkardık. Olayı bu şekilde gördük. Lastik yaklaşık 50 metre uzaklıktan bahçeme doğru fırladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarmamız geldi" dedi.



Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.