Korkunç kaza, Cip köyü mevkii Keban yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 80 GF 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu.
Kazada otomobilde bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine götürdü.
Hızını alamadı bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasında
Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin tarlaya uçtuğu, çarpmanın etkisiyle yoğun toz çıktığı görülüyor.