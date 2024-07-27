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Hızını alamadı bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil hızını alamayarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kazadan geriye güvenlik kamerasına takılan bu görüntüler kaldı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 22:29 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 22:29
Hızını alamadı bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasında

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Korkunç kaza, Cip köyü mevkii Keban yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 80 GF 505 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu.

Kazada otomobilde bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil bahçeye uçtu

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Hızını alamadı bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasındaHızını alamadı bahçeye uçtu! Olay anı güvenlik kamerasında

Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin tarlaya uçtuğu, çarpmanın etkisiyle yoğun toz çıktığı görülüyor.

İlhami Kaya, yaşadığı korku dolu anları anlattıİlhami Kaya, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Öte yandan, kaza anında evinin bahçesinde oturan İlhami Kaya, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattıJandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı

"LASTİK YAKLAŞIK 50 METRE UZAKLIKTAN BAHÇEME DOĞRU FIRLADI"
Köy sakinlerinden İlhamı Kaya, "Bahçemde otururken bir anda bir gümbürtü oldu. Her yer toz duman oldu. Ön lastik bahçeme doğru fırladı. Ardından kaza yerine koştum. Ambulans geldi ve iki yaralıyı çıkardık. Olayı bu şekilde gördük. Lastik yaklaşık 50 metre uzaklıktan bahçeme doğru fırladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarmamız geldi" dedi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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