Gökdelenler şehri yakıyor

Türkiye ve Doğu Akdeniz'de 11 - 14 Haziran'daki sıcak hava dalgası, geçmişe göre 1.5 derece daha yükseldi. İstanbul'un da eskiye kıyasla 0,3 - 0,8 derece daha sıcak olduğu kaydedildi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ilginç bir araştırmayı bildirdi. "İstanbul'daki sıcaklık artışında gökdelenlerin, aşırı şehirleşme ve betonlaşmanın etkisi var. Sıcaklık bu yüzden kırsala göre 3 derece yükseliyor. Gökdelenlerin olduğu bölgelerde bu fark daha yüksek. Gökdelen, bina ve asfaltların siyah cisim dediğimiz güneş radyasyonunu emmeleri havayı daha ısıtıyor. Mecidiyeköy, Levent ve Maslak gibi semtlerdeki gökdelenler, rüzgârın şehir içine girmesini engelleyerek blok vazifesi görüyor. Şehir içinde hava sirkülasyonu olmadığı için bu merkezlerde sıcaklık daha yükseliyor" dedi.

21 TEMMUZ'DA DÜNYA REKORU

Dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü, yakın tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. İklim Değişikliği Gözlemleme Ajansı, o gün küresel ortalama sıcaklığın 17.09 santigrat derece olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Karadeniz üzerinden gelen kuzeydoğulu rüzgârlar nem getiriyor. Yaz aylarında nemin yüksek olmasının nedeni bu poyraz rüzgârıdır" dedi.