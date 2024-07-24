Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-24 23:33:05 40.06611 36.05028 7.0 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 23:20:13 40.04889 36.04444 7.0 MW 4.0 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 22:05:24 36.20944 28.49444 41.49 ML 2.5 Akdeniz - [58.24 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-24 21:28:13 38.03389 29.17528 11.3 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2024-07-24 20:45:29 40.03472 36.04222 7.0 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 20:42:07 38.02889 37.62556 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-24 20:03:46 37.39056 37.10639 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-24 20:00:11 40.07222 36.02194 14.73 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 19:55:45 40.05139 36.02444 7.0 ML 2.5 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 19:40:48 38.4575 37.0025 7.0 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-07-24 18:25:19 37.38861 37.09861 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-24 18:11:37 40.05167 36.02972 11.57 ML 2.7 Sulusaray (Tokat)
2024-07-24 17:30:19 39.41 38.50417 14.6 ML 2.5 İliç (Erzincan)