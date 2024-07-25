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Eylem Tok 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

Trafik canavarı oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak. Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:01
Eylem Tok 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belirlendi. Tok'un 11 Eylül saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. Tok hakkındaki Türkiye'ye iade kararının bu duruşmada netleşeceği kaydedildi. Kaldığı cezaevini beğenmeyip bir başka tutukevine sevk edilen 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ise ne zaman yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtilmedi. Türkiye, Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarılıp haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Ankara, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini istedi.

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