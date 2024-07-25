Bodrum havlu attı! Makarna 3 bin, lahmacun 950, kahve 200...

Uyanıkların gözünü para bürüdü! BodrumÇeşme tarifesi, vatandaşı dehşete düşürdü! Tatilciler, Komşu'ya göçtü! Halk plajları bomboş göründü. İsyan etmek, sosyeteye düştü! '

Şarkıcı Yeşim Salkım, "Bodrum'da elektrik, su, yol yok! Ama bir top dondurma 150 TL" diye rek herkesi düşündürdü! Emel Yıldırım'ın da şikayeti büyüktü: 200 liraya kahve abartı!

BODRUM HAVLU ATTI

Türkiye'nin en önemli turistik merkezi Bodrum'da turizmciler fiyatları abarttı. Yerli ve yabancı turistler de rotayı Yunan adalarına kırdı. Bu yüzden şehirdeki mekanlar boş kaldı. Otellerde doluluk oranı son 40 yılın en kötü dönemini yaşadı. Tatil beldesine giden bazı ünlüler de karşılaştıkları manzara karşısında isyan bayrağını açtı. Şarkıcı Yeşim Salkım, "Arkadaşlar çok açık söylüyorum. Bodrum bitmiş. Bir gün su bir gün elektrik kesintisi, bitmek bilmiyor. Pahalılığı geç, o zaten korkunç da yollar her yer kazılmış. Yeni gelen başkan yaşı küçük ya heyecanlı 'hemen yapayım' demiş ama olan bizim arabaların ön takımlarına oldu" ifadesini kullandı. Ayrıca dondurmanın topunun 150 liraya satıldığını hatırlattı. "Bizi geçtik çocuklara bile yediremiyoruz" diyerek tepkisini haykırdı. Ünlü modacı Emel Yıldırım da fiyatlardan dert yandı. Bodrum için 'pahalı olduğunu biliyorum' diyen Yıldırım, "Bir paket kahve markette 45 lirayken bir fincanı 150-200 TL olmasını abartı buluyorum" dedi. Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ise Bodrum için 'gereksiz pahalı' demiş ve en çok parayı kokteyllere harcadığını anlatmıştı.