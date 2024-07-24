Dünyanın en ölümcül yemeği! 1 parça bile tadına bakmayın! Her sene binlerce kişi hayatını kaybediyor

Koi Pla yemeği ÖLÜMCÜL KARACİĞER KANSERİNE SEBEP OLABİLİR Yetkililer tarafından "sağlık tehdidi" olarak nitelendirilen Koi Pla, tek bir ısırıkta bile ölümcül karaciğer kanserine yol açabilir. Yemekte kullanılan balık, Mekong bölgesindeki bir su kütlesinden geliyor ve bu sularda parazit yassı solucanlar bulunur. Bu yassı solucanlar, safra kanalı kanserine neden olabilen parazitlerdir. Bu nedenle Doğu Asya, dünyada kolanjiyokarsinom (safra yolu kanseri) vakalarının en yüksek olduğu bölgedir.

DOKTOR NARONG KHUNTİKEO'NUN MÜCADELESİ Taylandlı doktor Narong Khuntikeo, anne ve babasının karaciğer kanserinden ölmesinin ardından, insanları bu ölümcül yemek konusunda uyarmaya başladı. 2017 yılında, bilim insanları, doktorlar ve antropologlardan oluşan bir ekip ile çalışmalar yürüttü. Ekip, dört yıl boyunca ultrason cihazları ve idrar test kitleri kullanarak Isaan bölgesindeki köylüleri parazit açısından test etti. Çalışmanın sonuçlarına göre, bazı topluluklardaki sakinlerin %80'inin ölümcül paraziti yuttuğu tespit edildi.

Vücut sağlığınız için sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmanız gerekiyor. Bazı yiyecekler vücut için sağlıklı ve besleyicidir. Ancak bazıları da son derece sağlıksız olduğu için vücuda ciddi zararlar verebilir. Tayland'da çiğ balıkla hazırlanan Koi Pla yemeği, içerdiği bakteriler ve parazitler nedeniyle ölümcül olabilir. Bu yüzden, sağlıklı ve güvenli besinler tüketmeye özen gösterin. Kavun çekirdeklerini çöpe atan bin pişman! 7den 70e her şeye faydası var Kavun çekirdeklerini çöpe atan bin pişman! 7'den 70'e her şeye faydası var