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Pendik'te kadınlar birbirlerine girdi: Saçından tutup yere savurdu

Pendik’te iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 09:51
Pendik’te kadınlar birbirlerine girdi: Saçından tutup yere savurdu

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İstanbul Pendik'te iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın arasında henüz sebebi bilinmeyen şekilde sözlü tartışma çıktı.

SAÇINDAN TUTUP SAVURDU
İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu.

Yere savrulan kadın ayağa kalkarak "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti. Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde iki kadının kavga ettiği ve bir kadının diğerini saçından tutarak yere savurduğu görülüyor.

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