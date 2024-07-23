Pendik’te kadınlar birbirlerine girdi: Saçından tutup yere savurdu

İstanbul Pendik'te iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın arasında henüz sebebi bilinmeyen şekilde sözlü tartışma çıktı.