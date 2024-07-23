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İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında ifadeler ihmaller zincirini gözler önüne serdi: Elimizde malzeme yoktu

Türkiye 12 Temmuz günü İzmir Konak'tan gelen korkunç haberle sarsıldı. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Bölgede yapılan altyapı çalışmalarındaki ihmaller şüpheli ifadelerine de yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.A'nın" Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur." şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 12:20 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 12:21
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında ifadeler ihmaller zincirini gözler önüne serdi: Elimizde malzeme yoktu

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İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Şiddetli yağışta şehrin kalbinde 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'de iki arkadaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı

İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda zanlıların emniyette verdikleri ifadeler ve hazırlanan fezlekede, ölümü getiren ihmaller dikkati çekti.

İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.İki kişinin ölümüne neden olan elektrik kablosunun mazgalın bitişiğinde açıkta durduğu görüldü.

Fezlekede, güvenlik kamerası incelemesi sonucu olay yerinde 4 Ocak 2024'te İZSU ile çalışan mühendislik firmasından görevlilerin mazgalları inşa ettikleri, 9 Ocak'ta da mazgaldan duman yükseldiği şikayetleri sonrası Gdz Elektrik görevlilerinin çalışma yaptığının görüldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)

Bu iki çalışmayı yapan ekipte yer alan şüpheliler de ifadelerinde kablonun yüzeye yakın olduğunu, koruyucu borusunun kesik olduğunu gördüklerini, elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini ifade etti.

Mazgalın yapım işini üstlenen mühendislik firmasında inşaat mühendisi olan D.K, işi tamamlamaları sonrası kendilerine bir şikayet gelmediğini, mazgalın yerinin İZSU tarafından belirlendiğini, bu süreçte elektrik kablolarına zarar vermediklerini savundu.

27 şüpheli adliyeye sevkedildi.27 şüpheli adliyeye sevkedildi.

YÜZEYE YAKIN OLDUĞUNU FARK ETTİM
D.K. polis ekiplerinin yönelttiği "Mazgalın döşenmesi esnasında kablonun yüzeye yakınlığı ile ilgili herhangi bir tespitiniz oldu mu?" sorusuna ise "Mazgalın döşenmesi esnasında kablonun yüzeye yakınlığını fark ettim ancak uzmanlık alanıma girmediği ve problem olduğunu anlamadığım için bir bildirimde bulunmadım. Izgara içerisinden geçen kablo hatlarına kesinlikle zarar verilmeden ızgaralama işlemi yapıldı." yanıtını verdi.

"BETONLARI ŞANTİYEYE GERİ GETİRDİK"
Mazgal yapımında çalışan ekiptekilerden Z.T. ise kepçe operatörü olarak çalıştığını, kazı çalışması yaparken bölgede elektrik hattı fark etmeleri üzerine çalışmayı durdurduklarını, İZSU ile telefon görüşmesi sonrası kepçeyi durdurup kürek yardımıyla çalışılması talimatı verildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)

Zemine yakın kablolar görüldükten sonra Gdz Elektrik'e haber verilip verilmediğini bilmediğini ve o gece kepçenin ışıklarıyla arkadaşının çalıştığını anlatan Z.T. savunmasına şöyle devam etti:

"Mazgal yapım işi esnasında genel olarak mazgalın altına 50 cm bağlantı betonu konulur ancak çalışma yaptığımız yerde yeterli alan olmadığı için bu çalışmada bu betonları koymadık ve getirmiş olduğumuz betonları şantiyeye geri getirdik. Betonun konulup konulmaması konusunda karar İZSU'nundur ancak çalışma yaptığımız saat gece geç saat olduğu için İZSU ile görüşme yapılmadı. Şirket yetkilisi, yeterli alan olmadığı için 300'lük plastik borunun kesilerek mazgalın altına yerleştirilip beton atılması talimatını verdi. B.S. bu talimata uygun olarak boruyu kesti ve mazgal altına yerleştirerek beton attı ve üstüne mazgal yerleştirdi."

Şüpheli B.S. de 4 Ocak'ta olay yerinde kanal çalışmasını yaptıklarını vurgulayarak, işlem sırasında hiçbir elektrik hattına ya da altyapıya zarar vermediklerini ileri sürdü.

Gdz Elektrik'te arıza onarım ustası olarak çalışan M.T. ise 9 Ocak günü gelen ihbar nedeniyle olay yerine gittiklerini ve duman çıkan yeri tespit ederek enerjisini kestiklerini, tamiratı yaptıklarını ve kontrollerde bir arıza tespit etmediklerini söyledi.

Gdz Elektrik'te arıza onarım personeli olarak görev yapan F.A. da mazgalın yanındaki kaldırımdan duman geldiğini öğrenmesi üzerine gittiğini belirterek, kabloya ulaşana kadar kazma işlemi yaptıklarını aktardı.

"MALZEME YOKTU"
F.A. savunmasını şöyle sürdürdü:

"Kabloya ulaşınca kablonun dış koruyucu borudan çıkık olduğunu ve kabloda izole yanığı olduğunu, borunun içerisinde su olduğunu gördüm. Orada bizim dışımızda mazgalı döşerken büyük ihtimal kabloyu yana çektikleri için bu koruyucu borunun zarar görmüş olduğunu anladım. Tamir ettikten sonra kaçak olmadığını tespit ettik. Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Kimin yaptığını bilemem. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur. Kim bu tesisatı döşedi bilemem, benim işim sadece arıza gidermektir. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar."

NELER OLMUŞTU?
Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

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