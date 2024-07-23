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Bodrum'da havuz faciası: 1 yaşındaki Ali Aydın Nazar boğuldu

Muğla'dan kahreden bir haber geldi. Bodrum ilçesinde, bahçelerindeki havuza düşen Ali Aydın Nazar (1), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 13:21 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 13:21
Bodrum’da havuz faciası: 1 yaşındaki Ali Aydın Nazar boğuldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bahçelerindeki havuza düşen Ali Aydın Nazar (1), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bodrum'un Dirmil Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Ali Aydın Nazar, ailesi ve bakıcısı, evde farklı bir işle ilgilenirken emekleyip evlerinin bahçesine çıktı.

HAVUZA DÜŞTÜ
İddiaya göre, Ali Aydın bahçedeki yüzme havuzuna düştü. Ailesi durumu fark edip bebeği havuzdan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan Ali Aydın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan bebek, kurtarılamadı. Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Peynircilik yapan ailenin İstanbul'dan Bodrum'a tatil için geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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