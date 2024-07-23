Resimdeki 2 garip emoji nerede? Emoji testi: 486 kişiden sadece 8’i başarılı olabiliyor

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Emojili optik illüzyonlar, sosyal medyada o kadar çok paylaşıldı ki birçok kişi farklı olan emojileri bulmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Milyonların dikkatini çeken bu resimdeki iki emoji diğerlerinden farklı olmasıyla öne çıkıyor. Siz de verilen süre zarfında bu iki farklı emojiyi bulmayı başarabilir misiniz? Kendi yeteneklerinizi test etmek istiyorsanız hemen incelemeye başlayın.

BENZER RENKLERİN KULLANILMASI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR Bu tür optik illüzyonlarda benzer renklerin ve emojilerin kullanılması işi zorlaştırıyor. Görselde belirgin olanı bulmak her ne kadar zor görünse de, dikkatli bir inceleme ile farklı emojileri tespit edebilirsiniz. Hızlıca tüm satır ve sütunları gözden geçirerek, farklı olan emojiyi bulmaya çalışın.