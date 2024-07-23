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Resimdeki 2 garip emoji nerede? Emoji testi: 486 kişiden sadece 8'i başarılı olabiliyor

İnternette hızla yayılan optik illüzyonlar, sosyal medya kullanıcılarının gözlerini kamaştırıyor. Son günlerde, emojilerle hazırlanan optik illüzyonlar dikkatleri üzerine çekiyor. Bu tür görsellerde çeşitli emojilerin arasına yerleştirilen iki farklı emojiyi bulmak gerekiyor. Kimileri bu zorlu görevi hızla tamamlayabilirken çoğu kişi emojiler arasındaki farkı bulmakta zorlanıyor.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 08:47 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 08:47
Resimdeki 2 garip emoji nerede? Emoji testi: 486 kişiden sadece 8’i başarılı olabiliyor

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Emojili optik illüzyonlar, sosyal medyada o kadar çok paylaşıldı ki birçok kişi farklı olan emojileri bulmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Milyonların dikkatini çeken bu resimdeki iki emoji diğerlerinden farklı olmasıyla öne çıkıyor. Siz de verilen süre zarfında bu iki farklı emojiyi bulmayı başarabilir misiniz? Kendi yeteneklerinizi test etmek istiyorsanız hemen incelemeye başlayın.

BENZER RENKLERİN KULLANILMASI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Bu tür optik illüzyonlarda benzer renklerin ve emojilerin kullanılması işi zorlaştırıyor. Görselde belirgin olanı bulmak her ne kadar zor görünse de, dikkatli bir inceleme ile farklı emojileri tespit edebilirsiniz. Hızlıca tüm satır ve sütunları gözden geçirerek, farklı olan emojiyi bulmaya çalışın.

HIZLICA İNCELEMEYE BAŞLAYIN

Resim, 6 satır ve 12 sütuna bölünmüş durumda. Farklı olan emojiyi bulmak için tüm satır ve sütunlara dikkatlice bakmalısınız. Görselin karmaşıklığı sizi yanıltabilir, bu yüzden dikkatli ve hızlı olmanız gerekiyor.

İŞTE EMOJİLERİN YERİ

Farklı olan emojileri bulmakta zorlananlar için, bu iki emojiyi kırmızı bir çember içerisine alarak sizlerle paylaşıyoruz.

İllüzyonu çözmek için daha fazla ipucu arıyorsanız, görseli daha dikkatlice inceleyebilirsiniz. Unutmayın, bu tür optik illüzyonlar hem eğlenceli hem de beyin jimnastiği yapmak için harika bir yol sunar.

Optik illüzyonları çözmek, dikkat ve odaklanma becerilerinizi geliştirmek için mükemmel bir yoldur. Şimdi, farklı olan emojiyi bulmaya hazır mısınız? Görevinizi tamamlamak için hemen incelemeye başlayın ve bu zorlu illüzyonu çözün!

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