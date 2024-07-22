2024 Noter Çalışma Saatleri: Noter Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor Ve Hafta İçi Kaça Kadar Açık?

Hafta Sonu Noterler Açık mı?

Noterler genelde hafta içi hizmet verirken, 2019 yılında getirilen bir düzenleme ile her hafta sonu belirli bölgelerde "nöbetçi noter" uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama sayesinde, hafta sonları da noter işlemleri için vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmaktadır.

Noterlerin çalışma saatleri ve nöbetçi noter uygulaması, özellikle yoğun iş temposuna sahip kişiler için büyük bir rahatlama sunarak, hafta içi yetiştiremedikleri işlemleri hafta sonu gerçekleştirme imkanı tanır. Bu bilgiler, 2024 yılında da güncel olarak vatandaşlara rehberlik etmeye devam edecektir.

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