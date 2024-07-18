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Görme engelli çift kapağı açık bırakılan rögara düşmüştü | Olay anını anlattı: Korku içindeyiz! O anlar kamerada

Samsun'da görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç, kapağı açık bırakılan rögara düştü. Eşinin yardımına koşan Emrah Dalıç da başını rögar kapağına çarparak yaralandı. 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybettiğini söyleyen Emrah Dalgıç, olay anını anlattı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:01 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 16:15
Görme engelli çift kapağı açık bırakılan rögara düşmüştü | Olay anını anlattı: Korku içindeyiz! O anlar kamerada

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Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç, çalışma için kapağı açık bırakılan rögara düştü.

Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalıç da başını rögar kapağına çarptı. Engelli çiftin yardımına koşan çevredekiler, Gülderen Durna Dalgıç'ı rögardan çıkardı.

Görme engelli hamile kadının rögara düşüş anı. Görme engelli hamile kadının rögara düşüş anı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Emrah Dalgıç dün akşam tedavisi sonrası taburcu edilirken İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç'ın doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi.

Çiftin rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi. Diğer yandan olaydan sonra rögar kapağının yerine konduğu görüldü.

"GÖRME ENGELLİYİM"
10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybettiğini söyleyen Dalgıç, olaya ilişkin konuştu. Dalgıç, "Tamamen görme engelliyim. Evden çıkıp hemen sola doğru dönüp tramvaya doğru gidiyorduk. Kimlik kartını çıkarmak için eşimle birlikteydik. Eşimin de elinde bastonu, benim de elimde baston vardı. Biraz ileri gittik. Yani bizim evimize çok kısa bir mesafede oldu olay. Bastonu sağ tarafa atınca sola doğru ayağını atınca eşim birden düştü. Ben o anda tuttum eşimi. Yani kolundaydım zaten. Ben de bırakmadım. O direkt açık olan rögarın içine düştü. Ben de yüzüstü rögar kapağına kafamı vurdum. Firmanın çalışan elemanları, dubaların olduğunu söyledi. Yanımıza geldi, 'Siz niye buradan geçtiniz?' dediler. 'Siz görmüyor musunuz, biz geliyoruz buradan, görme engelliyiz. Bizi uyaramıyor musunuz?' dedim. Tabii ben de o anda hasar aldım. 'Lütfen eşimi çıkaralım' dedim. Eşimi çıkardık" diye konuştu.

8 aylık hamile Gülderen Durna Dalgıç'ın görme engelli eşi Emrah Dalgıç.8 aylık hamile Gülderen Durna Dalgıç'ın görme engelli eşi Emrah Dalgıç.

'HİÇBİR ŞEKİLDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞ'
Eşinin 8 aylık hamile olduğunu söyleyen Dalgıç, "Büyük korku içinde eşimi çıkarttık oradan. Ben bayağı bir kan içindeydim. Ambulansın gelmesini bekledik. Ambulans gelince ben şikayetçi olduğumu ve polis gelmeden hiçbir şekilde ambulansla da bir yere gitmeyeceğimi belirttim. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor ülkemizde. Yani bunları gidermek için illa birinin canının mı gitmesi lazım? Yani illa can vermek mi gerekiyor bunların önüne geçmek için? Bu güvenlik önlemlerinin alındığını belirten bazı haber ajansları olmuş. Hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamıştı. Lütfen, bu konuşmalarımın da kesilmeden net bir şekilde yayınlanmasını istiyorum. Bu davanın hiçbir şekilde peşini bırakmayacağım. Herhangi birinin canına bir şey olmaması adına bu davanın peşini hiçbir şekilde, sonu ne olursa olsun bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

"KORKU İÇİNDEYİZ"
Eşinin ve bebeğinin son durumu hakkında da bilgi veren Dalgıç, "Şu an yatıyor doğumhanede. Müşahede altında bebeğimizin kalp atışları dinleniyor. Ara ara kalp atışları azalıyor. Bu şekilde devam ederse sezaryenle alınacağı söyleniyor. Bilmiyoruz, yani korku içindeyiz. Bir an önce eşimin ve çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz ise konunun sonuna dek takipçisi olacaklarını ve mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

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