İzmir’de feci kaza! Hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı aynı aileden 3 kişi öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücü Mehmet Akkurt ile yanındaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un öldüğü belirlendi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç kişinin cansız bedenleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılarak, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.