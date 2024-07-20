Gidenler son kez baksın, yıl sonundan itibaren yasak! Market raflarındaki ürün için karar verildi!

31 ARALIK'TAN İTİBAREN... Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

LİMON SOSUNUN ZARARLARI Limon sosu, birçok kişi tarafından sevilerek tüketilmesine rağmen, mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi ve reflü gibi semptomlar bulunur.

Ayrıca, sosun asidik özellikleri diş minesine zarar verebilir ve ağız sağlığını olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan, limon sosuna eklenen yağ ve şeker, ekstra kalori kaynağı olarak sağlık sorunlarına neden olabilir.

Limon sosunda genellikle bulunan katkı maddeleri ise alerjik reaksiyonlara neden olabilir, bu da kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.