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Gidenler son kez baksın, yıl sonundan itibaren yasak! Market raflarındaki ürün için karar verildi!

Yeni yönetmelikle birlikte, Türk Gıda Kodeksi kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan bileşenlerin kontrolü daha da sıkılaştırılacak. Bakanlık, gıda ürünlerine yasal olmayan bileşenlerin eklenip eklenmediğini belirlemek için uluslararası ve ulusal düzeyde desteklenen analiz metodolojileri ve karar limitlerini zorunlu hale getiriyor. Bu adımlar, tüketicilerin sağlığını korumayı ve gıda güvenliğini artırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 09:44 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 09:44
Gidenler son kez baksın, yıl sonundan itibaren yasak! Market raflarındaki ürün için karar verildi!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılacak geniş kapsamlı düzenlemelerle tüketici sağlığını koruma amacını bir adım öteye taşıyor. Özellikle limonlu soslar gibi yaygın tüketilen ürünler üzerinde yoğunlaşan bu yeni düzenlemeler, 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve gıda güvenliğinde yeni bir dönemi başlatacak.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Özellikle limon aromalı ürünlerde doğal meyve suyu kullanımını teşvik eden yönetmelik, yanıltıcı ve sağlıksız ürünlerin piyasadan kaldırılmasını amaçlamakta.

Böylece tüketiciler gerçek gıda ürünlerini tüketmeye teşvik edilerek sağlıklı beslenme konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

31 ARALIK'TAN İTİBAREN...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

LİMON SOSUNUN ZARARLARI

Limon sosu, birçok kişi tarafından sevilerek tüketilmesine rağmen, mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu rahatsızlıklar arasında mide ekşimesi ve reflü gibi semptomlar bulunur.

Ayrıca, sosun asidik özellikleri diş minesine zarar verebilir ve ağız sağlığını olumsuz etkileyebilir. Diğer yandan, limon sosuna eklenen yağ ve şeker, ekstra kalori kaynağı olarak sağlık sorunlarına neden olabilir.

Limon sosunda genellikle bulunan katkı maddeleri ise alerjik reaksiyonlara neden olabilir, bu da kaşıntı, kızarıklık, şişlik veya nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

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