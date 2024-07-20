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İstanbul’da yaşanan sıcak hava dalgası vatandaşları bunalttı!

İstanbul’da yaşanan sıcak hava dalgası, vatandaşları bunalttı. AKOM, “Nem yüzde 95’e varacak. Özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü sahillerinde sıcaklıklar 5-10 derece daha yüksek hissedilecek” uyarısı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
İstanbul’da yaşanan sıcak hava dalgası vatandaşları bunalttı!

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Yurdun neredeyse tamamında sıcak hava dalgası etkili oluyor. AKOM verilerine göre, Pazartesi gününe kadar Marmara bölgesinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Yüksek nem oranları yüzde 50-95 ile birlikte bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği belirtiliyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü güney sahillerimizde hissedilen sıcaklıkların tehlikeli değerlere, 40 derece ve üzerine ulaştığına dikkat çekildi.

DIŞARI ÇIKMAMAYA ÇALIŞIN
Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı vurgulandı.

TROPİK GECELERE DEVAM
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Oldukça bunaltan tropik geceler salı gününe kadar devam edecek. Salı yağmur geliyor sıcaklık 32 dereceye düşecek" açıklamasını yaptı.

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