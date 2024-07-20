Deniz Akkaya’nın kızı psikologlara işte böyle söyledi: Beni anneme vermeyin yurtta kalmaya razıyım

Türkıye'yi sarsan skandalda yeni perde açıldı. Geçici velayeti babasına verilen A., annesi Deniz Akkaya'nın kendisini sürekli dövdüğünü anlattı. Bazen saçını çektiğini bazen de evden kovduğunu vurguladı.

"Akıl hastasısın, kötü tohumsun, çok yeme çirkin olacaksın" dediğini aktardı. Babasıyla yaşamak istediğini haykırdı. Şok ifadeler kullandı: Annem yerine yurtta kalmayı tercih ederim. Adımı da değiştireceğim...

'BENİ ANNEME VERMEYİN'

Annesi Deniz Akkaya'nın çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktığı 16 yaşındaki A.Ö., "Beni anneme vermeyin. Adımı değiştirmek istiyorum velayetimi babama verin. Velayetim annemde kalırsa sosyal hizmetlerde kalmaya devam etmek istiyorum" dedi...

Eski manken Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. arasında sonu mahkemede ve çocuk esirgeme kurumunda sonlanan tartışmada İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nin talebiyle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu çıktı. Raporda baba Cengiz Efe Önbilgin ile yapılan görüşmede, Deniz Akkaya'nın kızıyla görüşmesine engel olduğu ve bu konuda mağdur çocuk A.Ö.'ye de Deniz Akkaya tarafından baskı yapıldığı belirtildi. Deniz Akkaya'nın çocuğuyla olan mesajlaşmaları görmesi üzerine A.Ö.'ye sözel ve fiziksel saldırıda bulunduğunu öne süren Önbilgin, dava sürecinde Akkaya'nın kızını hiç aramadığını belirtti.

'AKIL HASTASI, KÖTÜ TOHUM...'

A.Ö. ile yapılan görüşmede, çıkan tartışmalarda anne Deniz Akkaya'nın tokat attığını ve saçını çektiğini belirtti. A.Ö., annesinin kendisine, "Akıl hastasısın, kötü tohumsun, çok yeme kilo alacaksın, çirkin olacaksın, artık kızım değilsin" dediğini aktardı. Son tartışmada A.Ö okuldan eve geldiğinde üzerinde para olmamasına sinirlendiğini, "Evden defoluyorsun" diyerek kovduğunu da kaydetti.

BABAMLA YAŞAYACAĞIM

Sosyal medyada hakkında çeşitli haberler çıkması nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirten mağdur kız çocuğu yapılan görüşmede İstanbul'da annesiyle yaşamak istemediğini ve ismini değiştirmek istediğini de söyledi. Hayat tarzlarının benzemesi nedeniyle babasıyla beraber Londra'da yaşamak istediğini söyleyen A. Ö. velayetinin babasına verilmesini talep etti. Velayetinin babasına geçmesi durumunda annesiyle görüşmek istemediğini de paylaştı.