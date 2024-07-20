SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Deniz Akkaya'nın kızı psikologlara işte böyle söyledi: Beni anneme vermeyin yurtta kalmaya razıyım

Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A., psikologlara işte böyle söyledi ve ekledi: Annem beni dövüyor, evden kovuyor. Onu görmek bile istemiyorum.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Deniz Akkaya’nın kızı psikologlara işte böyle söyledi: Beni anneme vermeyin yurtta kalmaya razıyım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkıye'yi sarsan skandalda yeni perde açıldı. Geçici velayeti babasına verilen A., annesi Deniz Akkaya'nın kendisini sürekli dövdüğünü anlattı. Bazen saçını çektiğini bazen de evden kovduğunu vurguladı.
"Akıl hastasısın, kötü tohumsun, çok yeme çirkin olacaksın" dediğini aktardı. Babasıyla yaşamak istediğini haykırdı. Şok ifadeler kullandı: Annem yerine yurtta kalmayı tercih ederim. Adımı da değiştireceğim...

'BENİ ANNEME VERMEYİN'
Annesi Deniz Akkaya'nın çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktığı 16 yaşındaki A.Ö., "Beni anneme vermeyin. Adımı değiştirmek istiyorum velayetimi babama verin. Velayetim annemde kalırsa sosyal hizmetlerde kalmaya devam etmek istiyorum" dedi...

Eski manken Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı A.Ö. arasında sonu mahkemede ve çocuk esirgeme kurumunda sonlanan tartışmada İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nin talebiyle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu çıktı. Raporda baba Cengiz Efe Önbilgin ile yapılan görüşmede, Deniz Akkaya'nın kızıyla görüşmesine engel olduğu ve bu konuda mağdur çocuk A.Ö.'ye de Deniz Akkaya tarafından baskı yapıldığı belirtildi. Deniz Akkaya'nın çocuğuyla olan mesajlaşmaları görmesi üzerine A.Ö.'ye sözel ve fiziksel saldırıda bulunduğunu öne süren Önbilgin, dava sürecinde Akkaya'nın kızını hiç aramadığını belirtti.

'AKIL HASTASI, KÖTÜ TOHUM...'
A.Ö. ile yapılan görüşmede, çıkan tartışmalarda anne Deniz Akkaya'nın tokat attığını ve saçını çektiğini belirtti. A.Ö., annesinin kendisine, "Akıl hastasısın, kötü tohumsun, çok yeme kilo alacaksın, çirkin olacaksın, artık kızım değilsin" dediğini aktardı. Son tartışmada A.Ö okuldan eve geldiğinde üzerinde para olmamasına sinirlendiğini, "Evden defoluyorsun" diyerek kovduğunu da kaydetti.

BABAMLA YAŞAYACAĞIM
Sosyal medyada hakkında çeşitli haberler çıkması nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirten mağdur kız çocuğu yapılan görüşmede İstanbul'da annesiyle yaşamak istemediğini ve ismini değiştirmek istediğini de söyledi. Hayat tarzlarının benzemesi nedeniyle babasıyla beraber Londra'da yaşamak istediğini söyleyen A. Ö. velayetinin babasına verilmesini talep etti. Velayetinin babasına geçmesi durumunda annesiyle görüşmek istemediğini de paylaştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’a gidiyor! 50 gemi ile geçit töreni
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye’de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi?
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
Moody’s kredi notunu açıkladı! Türkiye 2 kademe birden artırdı: B3’ten B1’e! Bakan Şimşek’ten açıklama: Kararlılıkla devam edeceğiz
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ay başın da ödeme! 12.500 TL için ilk adım tamam! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?
AFAD duyurdu: Marmara 4.1’le sallandı! Sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber ekranlarında açıkladı
Dışişleri Bakanlığı: ’’İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli’’
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Timur Cihantimur’a tutuklu bulunduğu birimde saldırı! Dudağını patlatıp dişlerini kırdılar! Avukatlarından tahliye talebi: Güvenli bir yer değil
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak’a özel teşekkür
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır
Küresel yazılım krizinin merkezinde şirket: CrowdStrike... ABD-Rusya krizinden İsrail bağlantısına...
Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı’nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...
SON DAKİKA