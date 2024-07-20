Bodrum Scorpıos Scorpion akrebi gibi! | 10 liralık su 280 kuver 45 bin lira !

Bodrum'da bu sezon hizmete giren Scorpios yüksek fiyatlarıyla da dillerden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sadece içecek ve meyve alan müşterisine tam 166 bin 721 TL'lik hesap çıkaran restoran bunun içindeki 19 bin 180 TL'yi de masaya servis ücreti (kuver) olarak yazmıştı.

Önceki gün de marketlere 10 liraya satılan sudan 280 lira ücret alan restoranın kuver fiyatlarını da artırdığı gözlendi. Son paylaşılan fişte kuver ücreti (masaya servis) 45 bin lira olarak gözüküyor. Gelen fişi sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi, "Bu dolandırıcılık. Bir şişe için bizden aldıkları ücret..." ifadelerin kullandı. Dünyaya yayılan alternatif 'beach club' Scorpios ilk şubesini 14 Haziran'da Bodrum Maxx Royal Otel'in yarımadasının en ucunda konumlanıyor.