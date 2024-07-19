Vandik ses! | Yunan şarkıcı Despina Vandi Türk bayrağı ve Atatürk’ten rahatsız oldu konseri bıraktı!

İzmir Çeşme'de önceki akşam eşine az rastlanır büyük bir skandal yaşandı. Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) çocuklar yararına düzenlediği konserde sahne alacak olan Yunan asıllı Alman şarkıcı Despina Vandi, binlerce seyirciyi hayal kırıklığına uğrattı. Sahnede Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın olması nedeniyle konsere çıkmak istemeyince, büyük tepki aldı. Konserin iptalinin ardından TEV gönüllülerinden oluşan 25 kişilik koronun Fatma Cinpir şefliğinde söylediği "İzmir Marşı", "10. Yıl Marşı" ve "Parla" marşları geceye katılan binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Skandal şarkıcı, tepkiler üzerine de "TEV'nin (tek taraflı olarak etkinliğin 'konser' olma niteliğini değiştirmeye karar veren, etkinliğe yasaklanmış ve mutabık kalınmamış siyasi bir anlam yükleyen) kusuru nedeniyle etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını bildiririm" açıklaması yaptı. Bu arada Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, Türk Bayrağı olduğu için konsere çıkmayan Yunan şarkıcıyı kovan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorarsanız bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini söylerdi" diye çıkıştı.

İzleyiciler, koronun söylediği marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatseverler, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nu konser iptal olduktan saatler sonra boşalttı.

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